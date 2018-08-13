Caner Erkin VAR'a küfretti

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le oynanan maçta Mete Kalkavan'a küfreden Caner Erkin, o karşılaşma sonrasında 6 maç ceza almıştı. Caner Erkin, dün oynanan sezonun ilk mücadelesinde Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfretti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
MAÇIN SON DAKİKASINDA KIZDI
Beşiktaş-Akhisarspor mücadelesinde Mustafa Yumlu, Tolga Zengin ve Medel arasındaki gerilimin ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sistemine başvurdu.
Tartışma esnasında olaya dahil olan Caner Erkin sarı kart görürken, kararı beğenmedi ve, "Bu VAR'dan bir b.. olmaz" ifadelerini kullandı.Caner'in bu sözleri kameralara yansıdı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)