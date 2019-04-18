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Caner Erkin yeni sözleşme imzalıyor

Beşiktaş, deneyimli sol bek Caner Erkin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatacak.

Caner Erkin yeni sözleşme imzalıyor
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Gelecek sezon kadroda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, birçok oyuncuyla yollarını ayıracak. Takımda revizyon yapacak olan siyah-beyazlılar, sözleşmesi uzatılacak futbolcularıyla ilgili de çalışmalara başladı.

CANER ERKİN'E YENİ SÖZLEŞME

Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan Caner Erkin, "Beşiktaş'ta mutluyum, takımda kalacağım" şeklinde konuştu.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.

Milli futbolcu yeni sözleşmeye imza attıktan sonra Haziran 2021'e kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyecek.

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