Caner Erkin yeni sözleşme imzalıyor

Gelecek sezon kadroda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, birçok oyuncuyla yollarını ayıracak. Takımda revizyon yapacak olan siyah-beyazlılar, sözleşmesi uzatılacak futbolcularıyla ilgili de çalışmalara başladı.

CANER ERKİN'E YENİ SÖZLEŞME

Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan Caner Erkin, "Beşiktaş'ta mutluyum, takımda kalacağım" şeklinde konuştu.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.

Milli futbolcu yeni sözleşmeye imza attıktan sonra Haziran 2021'e kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyecek.