Caner Erkin'den Emre Bol'a: Samimi değilsin

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Emre Bol'a tepki gösterdi.

Erkin, Atatürk'ün bir sözüyle cevap verdiği Emre Bol için, "Sen samimi değilsin Emre Bol! Samimi olsan adil olursun, bana yapılan haksızlıkları da konuşursun" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE CEVAP VERDİ

Caner Erkin, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Canım Atam.. Sadece izinden gitmekle yetinmedim, sana gönül vermiş biri olarak, senin adınla, sözünle, beni vurmaya çalışan cahillere, yine senin sözünle cevap vermek isterim! Susuyorsak efendiliğimizdendir.. Yoksa altı boş, ön yargılara, hukuksal olarakta, birey olarakta cevabım hazırdır! Ben sahada hırsımla, kendimce adaletimle varoldum. Cevabım yaptığım asistler ve oynadığım futboldur.. Kimseye boyun eğmedim, eğmem! İnandığım doğrunun arkasında oldum, yanlız kalmaktanda korkmadım.. Şükür arkamda kocaman bir camia var! Benim ahlakımı sorgulaman için, seni kim bilir kişi seçti? Bu işin bekçisi misin.....? “Cumhuriyet fikir sahibi serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız” ama sen samimi değilsin Emre bol! Samimi olsan adil olursun, bana yapılan haksızlıkları da konuşursun... Ama şimdi sayemde konuşulacaksın hadi buda benim sana Eyvallahım olsun !" ifadelerini kullandı.