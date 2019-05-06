Caner Erkin'den taç açıklaması

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0'la geçip liderlik koltuğuna otururken karşılaşmanın 44. dakikasında Onyekuru'nun attığı golden önceki taç pozisyonu 90 dakikaya adeta damga vurdu.

Pozisyonun tartışmalı isimlerinden biri olan Caner Erkin konuya ilişkin değerlendirme yaptı. Erkin hakem kararına sert tepki gösterdi.

"GÖZLERİNİZ VARSA GÖRÜRSÜNÜZ"

Caner Erkin "Taçtan önce top sana çarptı mı?" sorusuna "Bir bak, izle, ondan sonra görürsün ne olduğunu. Gözleriniz varsa görürsünüz." şeklinde cevap veren Caner Erkin başka soru almadan takım otobüsüne doğru gitti.