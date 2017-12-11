Caner Erkin'in cezası bitti

Kartal’da Caner Erkin’in 7 maçlık cezası Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Kayseri’ye götürülen Caner müsabakayı tribünden takip etti.
7 MAÇ TAKIMDAN UZAK KALMIŞTI
PFDK, Beşiktaş’ın 23 Ekim’de Medipol Başakşehir’le oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan’a yönelik hakaret ve hareketi yüzünden tecrübeli futbolcuya 6 maç ceza vermişti. Bu müsabakada sarı kart cezalısı durumuna düşen Caner’in cezası toplamda 7 maça çıkmıştı.
Süper Lig’de Alanya, Göztepe, Akhisar, Malatya, Galatasaray ve dün Kayserispor’a karşı forma giyemeyen siyah-beyazlı futbolcu, kupada oynanan Manisaspor maçında da takımdaki yerini alamamıştı.
Leipzig deplasmanında ilk 11’de görev yapan Caner, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde yarın Manisa ile oynanacak kupa rövanşında forma giyebilecek.