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Caner Erkin'in cezası bitti

hakeme yönelik hakaret ve kol hareketi nedeniyle 6 maç cezaya çarptırılan Caner Erkin, Manisaspor maçıyla birlikte sahalara geri dönüyor.

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Caner Erkin'in cezası bitti

Kartal’da Caner Erkin’in 7 maçlık cezası Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Kayseri’ye götürülen Caner müsabakayı tribünden takip etti.

7 MAÇ TAKIMDAN UZAK KALMIŞTI

PFDK, Beşiktaş’ın 23 Ekim’de Medipol Başakşehir’le oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan’a yönelik hakaret ve hareketi yüzünden tecrübeli futbolcuya 6 maç ceza vermişti. Bu müsabakada sarı kart cezalısı durumuna düşen Caner’in cezası toplamda 7 maça çıkmıştı.

Süper Lig’de Alanya, Göztepe, Akhisar, Malatya, Galatasaray ve dün Kayserispor’a karşı forma giyemeyen siyah-beyazlı futbolcu, kupada oynanan Manisaspor maçında da takımdaki yerini alamamıştı.

Leipzig deplasmanında ilk 11’de görev yapan Caner, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde yarın Manisa ile oynanacak kupa rövanşında forma giyebilecek.

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