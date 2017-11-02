Caner Erkin'e kötü haber

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Mete Kalkavan'a küfür eden ve PFDK'dan 6 maç men cezası alan Caner Erkin için Beşiktaş, Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti.

Yapılan değerlendirmenin ardından Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in 6 maçlık men cezasında indirime gitmedi ve kararı onadı.

TFF'nin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir"