Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, saha içindeki agresif tavırlarndan hakemlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte TRT Spor'a konuşan Erkin'in sözleri:

"ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİKLERİ YOK"

"Beğendiğim bir hakemi söyleyemeyeceğim. Çünkü hep hata yapıyorlar. Türk hakemlerinin bir maça çıkıp da inanılmaz yönettiği bir maç yok. VAR geldi, VAR'da da benzer bir durum var, düzelmiyor."

"GEÇEN SEZON KARAMBOL OYUNU OYNUYORDUK"

"Şampiyon olmak istiyorsak ilk yarıdaki performansın üstüne çıkmamız lazım. Geçen sezon farklı oynuyoruz, geçen sezon bazen karambol oyunu oynuyorduk. Büyük takımlarda bazen bunu oynayabiliyor. Bu sezon biraz daha sistem üzerine kurulu bir anlayışımız var. Sistem bu sene sonlara doğru biraz değişti. Yine çok futbolcu yeni gelmişti. Belki ben de iyi oynamadım."

Caner Erkin'in hakemlerle ilgili düşüncesi - İZLE

"ÇOCUKKEN FORVETTİM"

"Benim için mevkii önemli değil. Ben sahada olayım yeter. Bazen hocayla da konuşuyoruz, kupa olsun hazırlık maçı olsun ben hep sahada olmak istiyorum. Çocukken forvettim. Sonra sol açık oynadım. Türk futbolunda zaten sol bek eksikliği hep vardı. Sonra bek pozisyonuna geçtim. Bek pozisyonunda daha rahatım. Bekten daha rahat oyun kuruyorum çünkü. Açıkta da ekstra iyi maçlar oynadım."

"PSİKOLOĞA GİDİYORUM"

"Eve gittiğimde bazen eşimle maçları tekrar izliyoruz. O da inanamıyor sahadaki hallerime. 'Sahada nasıl bu kadar farklısın?' diyor. Psikologlara gidiyorum, yardım almaya çalışıyorum. Haksızlığa gelemiyorum ben ya. Haksızlık yapılınca kendimi tutamıyorum. Beni herkes eleştirebilir. Benim öyle bir sıkıntım yok. Ben kendime de öz eleştiri yapabilirim. Ben pozisyonumdan sakatlıktan sonra 1,5 sene ağrılarla geçen bir dönem oldu ama şu anda iyiyim."

"AGRESİFLİĞİMİ BIRAKTIĞIM AN FUTBOLU BIRAKIRIM"

"Ben agresifliğimi bıraktığım an futbolu bırakırım. Avrupa'daki çoğu maçı izliyorum. Ronaldo da Messi de sinirliyor ama hakemlerin bakış açıları çok farklı. Türk hakemler de böyle dikkatli olsa, biz de daha farklı oluruz."

"HER ZAMAN MİLLİ TAKIM'DA OLMAK İSTİYORUM"

"Her zaman Milli Takım'da oynamak istiyorum, EURO 2020'de de olmak istiyorum ancak Şenol hocanın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı. Neden çağırmadığını da bilmiyorum. Hoca geçenlerde Fikret Orman'a "Caner'in sorunlarını çözerse Caner çok iyi olur" dedi ama Şenol hocanın burada ne demek istediğini ben anlamadım yani çözemedim olayı. Şenol hoca ile saha dışında hiçbir sorunum yok. Beni arayabilir ya da beni yanına çağırabilir."