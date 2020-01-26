Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz 11'de

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası ilk sınavını Göztepe karşısında verecek.
İzmir ekibiyle oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin başında teknik sorumlu Şenol Fidan görev yapacak. Fidan, Göztepe'ye karşı sürpriz bir 11 çıkardı.
RIDVAN İLK KEZ SAHADA
Beşiktaş'ın değişilmez ismi olan Caner Erkin'i kesen Fidan, 18 yaşındaki Rıvdan Yılmaz'a şans verdi.
Genç sol bek ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında boy gösterecek. Yılmaz, daha önce Erzincanspor'la oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ta kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Ljajic, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens de kadroda yer almıyor.