Caner Osmanpaşa: Hakem bize yanlış taktikle çıktınız dedi

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası şampiyonu olduğu maça, hakem Suat Arslanboğa'nın kararları damga vurdu.

Lopes'le Diagne arasında yaşanan ikili mücadelede penaltı noktasına giden Arslanboğa'nın bu kararı, Akhisarsporlu futbolcular tarafından uzun süre protesto edildi.

Penaltı golüyle maça denge getiren Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Akhisarspor cephesinde ise hakeme öfke vardı.

"HAKEM BİZİ YANLIŞ TAKTİK YAPTINIZ DEDİ"

Deneyimli defans oyuncusu Caner Osmanpaşa maçın ardından Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Kupayı hakem yüzünden kaybettiklerinin altını çizen Osmanpaşa, küme düşme sebeplerinden birinin de Suat Arslanboğa olduğunu aktardı.

Caner, hakemle yaşadığı ilginç konuşmayı da şöyle anlattı: "Hakeme tepkimiz son derece normal, kupayı alacağımıza inanmıştık. Ancak 75. dakikada Suat Hoca devreye girdi. Her maç şey oluyor bu hakemle. Yönettiği tüm maçları kaybettik.

Hakeme, 'Bizi küme düşürdün" dedim, bana, 'Sizin Rize'de neden kaybettiğinizi biliyorum. Yanlış taktikle çıktınız, yanlış oyuncu değişiklikleri yaptınız' dedi. Olay bizim yanlış taktikle oynamamıza geldi.

Bizi küme düşürdü, kupayı aldı elimizden. Galatasaray'a bir şey demiyorum ama suçlu hakemdir."