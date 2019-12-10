Caner'le Gökhan'a teklif yapılacak

Süper Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla son 8 haftada 22 puan toplayan ve ikinci sıraya yerleşen Beşiktaş, iç transfere yöneldi.

İKİ FUTBOLCU DA KALACAK

Siyah-beyazlı ekibin başarısında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün payı büyük. İkili, gösterdikeleri performansı rakamlara da yansıttı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Caner 2 gol 8 asistlik katkı yaparken, Gökhan Gönül ise 13 karşılaşmada 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta da Caner'le Gökhan'ın, güzel futbolu dikkat çekti. Siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcuyu elde tutmak için ocakta yeni kontrat önerecek.

Beşiktaş yönetiminin Caner Erkin'e 3, Gökhan Gönül'e ise 2 senelik sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Deneyimli futbolcuların, hem ücretlerinde indirim hem de Türk lirası üzerinden maaş almayı kabul edeceği ifade ediliyor.