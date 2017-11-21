Canlı yayında Beşiktaş'ın liderlik sevinci - İZLE

UEFA'nın kulüplere tavsiyesi üzerine başlatılan uygulamaya göre gruptan çıkan takımlar, isterlerse soyunma odalarını kameralara açıyor. Bu yeniliği uygulayan ilk takımlardan biri de temsilcimiz Beşiktaş oldu.

SOYUNMA ODASI GÖRÜNTÜLERİ CANLI YAYINDA

Siyah-beyazlı futbolcuların ve teknik ekibin liderliği kutladığı anlar canlı yayında ekranlara gelirken, başarılı teknik adam Şenol Güneş oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

Oyuncularını tebrik eden Güneş şunları söyledi; "Arkadaşlar, ikinci yarıda süper oynadınız. Şampiyonlar Ligi'nde bir seviye daha atladınız. Böyle devam."

Porto maçı sonrası Beşiktaş soyunma odası - İZLE

