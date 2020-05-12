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Cannavaro: Herkes Messi'yi, ben İniesta'yı izlerdim

Ballon d'Or ödülünü kazanan tek stoper olan Fabio Cannavaro, İniesta'ya övgüler yağdırdı.

| Haber Merkezi
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İtalyanların efsane stoperlerinden biri olan ve kariyerinde birçok önemli başarı bulunan Fabio Cannavaro, İniesta hayranı olduğunu açıkladı.

As'a konuşan efsane futbolcu, Messi'nin Barcelona'da son 10 yılda çok önemli işler yapmasına karşın İniesta'nın, kendisi açısından daha farklı bir yerde olduğunu söyledi.

İniesta'yı çok sevdiğini belirten Cannavaro, İspanyol yıldızın müthiş bir profesyonel ve alçak gönüllü bir insan olduğunu belirtti.

Herkesin Barcelona'da Messi'yi izlemek istediğini de ifade eden eski futbolcu, "Herkesin gözü Messi'nin üzerindeyken ben İniesta'yı izlerdim." dedi.

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