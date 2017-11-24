Cantona PSG ile kapıştı

Fransızlar'ın efsane futbolcularında Eric Cantona'nın "Küçük kulüp" dediği PSG, Cantona'nın 1995'teki bir cümlesini twitter'da yanıt olarak paylaştı: "Martılar, trol teknesini izliyorsa, denize sardalya atılacağını düşündüklerindendir."





Lafını esirgemeyen bir kişi olarak bilinen Cantona, Manchester United ve menajeri Mourinho ile futbolcuları Pogba hakkında konuştuğu uzun bir röportajda "Paris Saint Germain'den Manchester United'a kimi alırsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Javier Pastore... PSG'nin iki büyük futbolcusu var: Pastote ve Hatem Ben Arfa... Ama ikisi de takımda oynayamıyor. Pastore çok özel bir futbolcu. Topu aldığı her an size bir sürpriz yapabilir. Arjantin gibi büyük bir futbol ülkesinin milli takımında oynuyor. Ama PSG gibi küçük bir kulüpte oynayamıyor. Ama onlar paraları olduğu için büyüktüler, değil mi?" Paris Saint Germain, Cantona'nın bu açıklamalarına sessiz kalmadı. Bu ifadelerin yer aldığı bir linki Cantona'nın 1995'te İngiliz gazetecilere yönelik kullandığı bir cümleyle yanıt verdi: "Martılar, trol teknesini izliyorsa, denize sardalya atılacağını düşündüklerindendir."