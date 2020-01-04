Capello: Ronaldo eskisi gibi çalım atamıyor

İtalya'nın yaşayan efsane teknik adamlarından Fabio Capello, Juventuslu Cristiano Ronaldo'nun artık yapacağı en iyi işin kaleye yakın oynaması olduğunu söyledi.

Capello verdiği röportajda Juventus teknik direktörüne tavsiye niteliğinde açıklamalarda bulunarak, "Ronaldo ilerleyen yaşı nedeniyle artık top sürmekte, adam geçmekte etkisizleşti. Ancak hala dünyanın en iyi merkez forveti. Dünyada onun kadar kimse ceza sahası içinde gelebilecek tüm topları nasıl değerlendireceğini bilmiyor."

Maurizio Sarri önümüzdeki günlerde 35 yaşını dolduracak olan Ronaldo'yu takımdan kesmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.

Takımın düşüşünü engellemek için Ronaldo'ya tekrar formasını veren Sarri'nin Capello tarafından verilen bu tavsiyelere uyup uymayacağını ise zaman gösterecek.