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Caputto: Isla bize gelmek istiyor

Universidad de Chile'nin teknik direktörü Hernan Caputto, Isla'nın gelecek sezon Şili Ligi'nde oynayabileceğini söyledi.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla için flaş bir açıklama geldi.

Universidad de Chile'nin teknik direktörü Hernan Caputto, Şili'ye dönmek istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli oyuncu hakkında konuştu. 

Ülke basınına konuşan Caputto, "Mauricio Isla'nın kalitesini göz ardı etmeyeceğim. Isla çok iyi bir futbolcu ve Universidad de Chile'de oynamak istiyor. Şu anda bir şey diyemem. Bu daha sonra konuşulacak bir konu. Daha sonra karara bağlanacak bir konu, şu anda değil." ifadelerini kullandı.

Hernan Caputto, Isla'nın Universidad de Chile taraftarı olmasının da önemli olduğunu ekledi.

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