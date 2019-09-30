Cardiff, Sala için Nantes'a para ödeyecek

Arjantinli santrfor Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.
Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.
3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.
OLAY FIFA'YA TAŞINMIŞTI
Sala'nın ölümü sonrasında oyuncunun satışını gerçekleştiren kulüp Nantes, Cardiff'ten Arjantinli forvetin bonservis bedelini talep etmişti.
Bunun üzerine FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Açıklanan karara göre Emiliano Sala'nın transferi için Cardiff'in, Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.