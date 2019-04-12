Carlo Ancelotti: Arsenal'den korktuk

Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arsenal'e deplasmanda 2-0 mağlup oldukları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının ardından konuştu.

İşte Carlo Ancelotti'nin açıklamaları;

"Oyunumuza şaşırdım çünkü istediğim şey, cesur bir başlangıç yapmaktı. Bunu yerine endişeli ve korkak oynadık. Böyle olunca bizi cezalandırdılar"

"Taraftarımızın rövanşta önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu korkuyu ve endişeyi gidermek için yardımcı olacaklardır. Çok fazla hata yaptık. Bu kadar basit goller yemek şaşırtıcıydı"

ARSENAL GEÇİLMEZ DEĞİL

"Arsenal geçilmez bir takıma benzemiyor. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdik. Rövanş maçı zor olacak ama turu geçmek imkansız değil. İyimserliğimizi korumalıyız"