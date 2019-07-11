Carlos Kameni emekli olmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği, ancak bir türlü elden de çıkartamadığı kaleci Carlos Kameni, ilerleyen yaşına rağmen emekli olmayı düşünmediğini belirtti.

Geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kamerunlu kaleci, halen göreve hazır olduğunu belirtti.

"HAZIRIM"

Tecrübeli kaleci kendini zinde hissettiğini vurgularken, "Şu anda emekliliği düşünmüyorum. Hala enerjim var ve takımımın bana ihtiyacı olduğunda neden yardım etmeyeyim? Çağrıldığım zaman milli takıma gitmeye hazırım" dedi.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARTMALIYIZ"

Afrika Kupası'nda son 16 turunda Nijerya'ya elenmelerine de değinen Kameni, "Afrika Kupası'ndan elenmemiz büyük hayal kırıklığı yarattı çünkü kazanmaya gelmiştik. Nijerya ile oynadığımız maç zor geçti, dersler almalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Bundan daha güçlü şekilde çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.