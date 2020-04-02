Carlos Tevez: Futbolcular olarak yardıma hazırız

Ülkesi Arjantin'de Boca Juniors'ta forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Carlos Tevez, koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günler önce Güney Amerika'da koronavirüs için başlatılan "#QuedateEnCasa" yardım kampanyasına katılacağını belirten Tevez'den, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir itiraf geldi.

İşte Tevez'in açıklamaları şu şekilde:

"VİRÜS EN ÇOK YOKSUL MAHALLELERİ VURUYOR"

"Bu virüs gençlerden ziyade ninelerimizi ve büyükbabalarımızı öldürüyor. Kendimden çok yaşlılar için endişeliyim. Virüs en çok yoksul mahalleleri vuruyor. Bu virüs tam bir felaket.





"YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Biz bu insanlara yardım etmeye hazırız. Biz futbolcular, birkaç yıl tek bir maaş almadan yaşayabiliriz, ancak ailesini geçindirmek için sabah 06.00'da uyanıp işe giden ve 09.00'da eve gelen insanlar için böyle değil. Futbolcular olarak fark yaratmalıyız."