Carlos Tevez, Messi ve Ronaldo'yu kıyasladı

ESPN'e verdiği röportajda 35 yaşındaki Tevez, Messi'nin birşey öğrenmek için herhangi bir çalışma içine girmesine gerek olmayan bir yetenek olduğunu söylerken Ronaldo'nun ise Messi var olduğu için başarıya bu kadar aç şekilde çalıştığını belirtti.

"RONALDO ÇALIŞARAK TÜM RAKİPLERİNİ NASIL ALT EDECEĞİNİ ÖĞRENDİ"

Tevez'in sözleri şöyle:

"Messi'nin idmandan bir saat önce spor salonuna gitmesine ihtiyacı yoktu ama Ronaldo yapardı. Ronaldo çalışarak tüm rakiplerini nasıl alt edeceğini öğrendi, Messi ise sadece serbest vuruşu daha iyi nasıl yapacağını öğrendi. Lionel 3 kişiyi arka arkaya nasıl çalışmlarım diye düşünmedi, o bunun doğal yeteneği. Cristiano kendisi için olduğu kadar Messi'yle rakip olduğu için de bu kadar çalıştı"

Görkemli Avrupa kariyerinin ardından yetiştiği Boca Juniors'a dönen Carlos Tevez, 10 numaralı formasıyla çıktığı bu sezonki 10 karşılaşmada 3 gol kaydetmeyi başardı.