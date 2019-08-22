Carlos Vela rakiplerini tek tek çalımlayıp golü attı

ABD MLS'te lider Los Angeles FC sahasında San Jose Earthquakes'i konuk etti. Ev sahibi ekibin farklı kazandığı maça yıldız isim Vela damga vurdu.

SPİKER KENDİNDEN GEÇTİ

Maçın henüz 6. dakikasında Diego Rossi ile öne geçen Los Angeles, 17. ve 41. dakikalarda Carlos Vela'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Vela'nın 41. dakikada attığı gol hem izleyenleri hem de maçı anlatan spikeri kendinden geçirdi.

Carlos Vela önüne çıkanı geçip golü attı - İZLE

Ceza sahası dışında topla buluşan Meksikalı futbolcu 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. O anlarda maçı anlatan spikerin Vela, Vela, Vela, Vela şeklinde bağırması dikkatlerden kaçmadı.

Mücadelenin sonucunu belirleyen 81. dakikada attığı golle Perez oldu.