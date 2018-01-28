Carmelo 25 bin sayı barajını aştı

Oklahoma City'nin yıldızı, Detroit deplasmanında sergilediği performansla kariyerinde bir dönüm noktasını geride bıraktı.

ANTHONY 25 BİN BARAJINI GEÇTİ

Little Caesars Arena'da oynanan mücadeleyi 21 sayıyla bitiren Anthony, kariyerinde 25.004 sayıya çıktı. Anthony, 25.192 sayıya sahip Jerry West'i de geçmesi halinde NBA'in en skorer 20. oyuncusu olacak.

Üst üste 7. olmak üzere 29. galibiyetini elde eden Thunder'da Russell Westbrook ise 31 sayı 13 asist 11 ribauntla triple-double yaptı. Westbrook sezonun 15'inci, kariyerinin 94'üncü triple-double'ına imza attı.

Pistons'ta Tobias Harris'in 21, Reggie Bullock'un 16 ve Ish Smith'in 15 sayısı, arka arkaya 7. olmak üzere sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.