Carmelo Anthony Atlanta'ya takaslandı

Uzun bir süredir takımdan ayrılması beklenen Carmelo Anthony, sonunda Oklahoma City Thunder tarafından gönderildi.

Üç takım arasında gerçekleşen takasa göre Oklahoma City'den Anthony ve 2022 ilk tur seçim hakkı ve Philadelphia'dan Justin Anderson Atlanta Hawks'a gönderildi. Alman oyun kurucu Dennis Schröder ve Philadelphia'dan Timothe Luwawu-Cabarrot Oklahoma City Thunder'ın yolunu tutarken, Atlanta'dan Mike Muscala da Philadelphia'ya gönderildi.

Atlanta'ya takaslanmış olsa da Anthony'nin takımla sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Kontratının boyutu sebebi ile diğer takımlara takasında sorun yaşayan oyuncu, serbest kaldıktan sonra Houston Rockets veya Miami Heat'in yolunu tutacak.

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta hem Houston hem de Miami yetkililileri ile görüşme yapmıştı. Her ne kadar takıma istenen katkıyı veremeyen Carmelo'nun kontratından kurtulmuş olsalar da Russell Westbrook gibi dominant bir oyun kurucunun olduğu Oklahoma City'de Schröder takviyesi soru işaretleri yarattı.

FURKAN KORKMAZ'IN ÖNÜ AÇILDI

ABD basınına göre Oklahoma City yönetimi Alman oyun kurucu ile bir görüşme gerçekleştirerek Schröder'i "6. adam" olarak değerlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Üçlü takasta şaaşalı isimleri katmasa da iki forvet oyuncusunu gönderen Philadelphia'da yer alan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın süre alma ihtimali arttı.

Yaz liginde Philadelphia adına iyi bir performans ortaya koyan, Boston Celtics'e de 40 sayı atıp Yaz Ligi tarihinin bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncusu unvanını alan Furkan, rotasyonda önünde yer alan Luwawu-Cabarrot ve Anderson'ın takımdan gönderilmesi ile bu sezon daha fazla süre alabilir