Carmelo Anthony: Knicks'in baskısını herkes kaldıramaz

Carmelo Anthony, NBA yıldızlarının Knicks'i potansiyel bir hedef olarak elediklerinin farkında. Son zamanlarda Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi oyuncuların Knicks'in spot ışığından kaçınmayı ve Brooklyn Nets ile olmayı seçmesiyle beraber, Anthony, geçmişte takımın uzun yıllar süren sıradanlıktan sonra iyi hale geri çevirme mücadelesinden zevk aldığını söyledi:

"HERKES AYNI MENTALİTEYE SAHİP DEĞİL"

"Bunu istemiştim. İstediğim bir şeydi. Bu zorluğun üstesinden gelmek istedim. Başarısız olsam da olmasam da, yaptığımı söyleyebilmek istedim. Bu zorluğu istedim. Herkes aynı mentaliteye sahip değil."

Anthony, NYC'nin baskısının ve sahne ışığının, yalnızca yıldız oyunculara değil tüm kuruma yansıtıldığını da ekledi:

"Yani, herkes bununla baş edemez. Sadece bir yıldızdan bahsetmiyorum bile, sıradan bir oyuncu, rol adamları, yani sadece oyuncular da. Çoğu insan bununla başa çıkamaz. Bununla başa çıkacak çok fazla insan yok. Ben buna baskı demek istemiyorum, sadece Knicks adını göğsünüzde giyerken beraberinde gelen her şey."