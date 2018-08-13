Carmelo, Houstan'a doğru

ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde 34 yaşındaki basketbolcunun Rockets ile bir sezonluğuna anlaştığı ileri sürüldü.

Anlaşma kapsamında yıldız basketbolcunun, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda final oynayan Teksas ekibinden 2.4 milyon dolar alacağı ifade edilirken, Carmelo'nun sağlık kontrolünden geçmek için Houston'a hareket ettiği de gelen haberler arasında.

Kariyerinde daha önce Denver Nuggets ve New York Knikcs formaları da giyen, aynı zamanda 10 kez NBA All-Star'a seçilen Carmelo Anthony, geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder ile çıktığı 78 maçta 16.2 sayı 1.3 asist ve 5.8 ribaunt ortalamarı tutturmuştu.