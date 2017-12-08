Carrasso: Galatasaray'ın zirvede konumu sağlam

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carrasso, yedek kalmayı sorun etmiyor.

"YEDEK KALMAYI SORUN ETMİYORUM"

Muslera gibi büyük bir kaleciyle oynamanın düşünceleriyle örtüştüğünü söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum ve profesyonel olarak 18 sene kalecilik yaptım. Tüm bu süre boyunca doğal olarak bir kaleci olarak oynadım ve kendimi motive etmek doğal bir refleks haline geldi. Sahaya çıktığım zaman en iyi performansımı sergilemek isterim, bu nedenle türkiye’de hala bu mesleği yapmaya devam ediyorum. Eğer çalışmak için motivasyon bulamasaydım ve her zaman formayı giyip sahaya çıkan kaleci olmayı tercih etseydim, futbol kariyerime son verirdim." dedi.

Ligde geride kalan 14 haftayı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bence durumumuz oldukça iyi. Deplasmanda kayıplarımız oldu ama diğer maçlarda iyi iş çıkardık. Galatasaray’ın zirvedeki konumu sağlam. İkinci yarı için ideal başlangıcı yakalamalıyız. Daha o aşamada değiliz. Bunu o zaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Gomis'i uzun zamandır tanıdığını söyleyen Cedric Carasso, Fransız oyuncunun ligin zayıf ve güçlü yanlarını inceleyerek oynadığını ve bu çıkışı yapmasını kendisinden beklediğini sözlerine ekledi.