Carrosso menisküs ameliyatı olacak

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
İÇ MENİSKÜSTE YIRTIK
Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından bugün ameliyat edilmesine karar verildi.
Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli, mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.