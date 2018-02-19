Carrosso menisküs ameliyatı olacak

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Şenol Güneş'in Beşiktaş'a iyi bir futbol oynattığını, yarınki mücadelenin çok zor geçeceğini söyledi.

Heynckes: İltifat etmiyorum Beşiktaş çok iyi takım

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Galatasaray'da Tarık Çamdal affedildi

Galatasaray'da bir süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı.