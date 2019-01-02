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Çarşı'dan Burak Yılmaz transferine tepki

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz'a ilk tepki siyah-beyazlı takımın taraftar grubu olan Çarşı'dan geldi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in önemli golcülerinden olan Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcu 12 yıl önce formasını terlettiği siyah-beyazlı camiaya geri dönmüş oldu.

ÇARŞI'DAN BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Burak Yılmaz'ın transferine en başından beri karşı çıkan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, transfer haberinin ardından da sosyal medyadan paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "Kimse bu büyük taraftarı Beşiktaş ile sınamasın. Ne şerefimizden vazgeçeriz ne de hak yiyenleri buyur ederiz. BURASI BEŞIKTAŞ" ifadelerine yer verildi.

ŞENOL GÜNEŞ TARAFTARLA ARASINI DÜZELTECEK

Beşiktaş Teknik Dikretörü Şenol Güneş'in yapacağı ilk hamle ise Burak Yılmaz'la taraftarın arasını yeniden düzeltmek olacak. Deneyimli teknik adam, haftasonu golcü futbolcuyla birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, ortamın yumuşamasını sağlayacak.

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