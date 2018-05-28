Carvajal, Dünya Kupası'na yetişecek

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Mustafa Cengiz yeniden Galatasaray başkanı oldu

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Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz

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Danilo Barbosa'nın en güzel çalımları

1 Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi İrlanda Ligi maçında St Patrick's Atletic takımının kalecisi Tyson Farago, son dakikada rakip kalede beraberlik golünü ararken, kalesinde gol gördü.

2 Real Madridli futbolcuların totemi Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yenerek üst üste 3. defa kupanın sahibi olan Real Madrid'de futbolcuların maç öncesi totem yaptığı ortaya çıktı.

3 Fikret Orman'dan Güneş'e: Kime teklif gelirse satarız Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir gelir kaynağından mahrum kalan Beşiktaş, gelecek sezon bütçede küçülmeye gidecek.

4 Fenerbahçe, Barbosa için teklif yapacak Fenerbahçe yönetimi, scout ekibinin tavsiye ettiği Braga'nın 22 yaşındaki futbolcusu Danilo Barbosa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.

5 En çok kazanan hakem Ali Palabıyık oldu Futbolda 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Türkiye'de görev yapan hakemlerin kazancı da belli oldu. Zirvede 425 bin TL'lik gelirle Ali Palabıyık yer aldı.

6 Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kadrosu Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kadrosu açıklandı. Jerzy Engel, Thomas Schaaf, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Cristian Chivu ve David Moyes'in bulunduğu juri üyeleri bu sezonun en iyi kadrosunu belirledi

7 Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın bonservis bedelini 6 milyon euro olarak belirlediklerini ifade etti.

8 Aziz Yıldırım kaçan şampiyonluğu hakemlere bağladı Aziz Yıldırım, şampiyonluğu hakem Bülent Yıldırım'ın Galatasaray derbisinde çalmadığı penaltılar yüzünden kaybettiklerini söyledi.

9 LeBron James Cleveland'ı NBA finaline taşıdı NBA'de ilk finalist, Boston Celtics'i 7. maçta 87-79 yenerek Doğu Konferansı'nda şampiyon olan Cleveland Cavaliers oldu.