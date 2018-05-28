Carvajal, Dünya Kupası'na yetişecek

Real Madrid'in sağ bek oyuncusu Dani Carvajal'dan İspanya Milli Takımı'na sevindirici haber geldi.
Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 37. dakikasında sakatlanan ve yerini Nacho Fernandez'e bırakan Carvajal, finallere yetişecek.
2 ile 3 hafta arası yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Carvajal için İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı ve "Carvajal, kampa katılacak ve tedavi süreci burada devam edecek" denildi.
Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya Milli Takımı'nda Carvajal'in alternatifleri arasında Chelsea'li Cesar Azpilicueta ve Real Madrid'den takım arkadaşı Nacho bulunuyor.