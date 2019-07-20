CAS, Messi davasında kararını verdi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), yıldız futbolcu Lionel Messi'nin konu olduğu davaya ilişkin kararını verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İspanyol MARCA gazetesinde yer alan habere göre CAS, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub'un Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı aldığı cezaya ilişkin yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub 9 Haziran 2018 tarihinde İsrail ile Arjantin arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde ülkedeki taraftarlara Messi'nin formalarını ve fotoğraflarını yakma çağrısında bulunmuştu.

2019 Temmuz ayında, FIFA'nın disiplin komisyonu, disiplin kurallarının 53. maddesine uymadığı gerekçesiyle Rajoub'un 12 ay boyunca herhangi bir maçta veya şampiyonada bulunmasını yasaklamış, 20.000 İsviçre Frangı para cezası vermişti. Yaptırımın ardından Rajoub CAS'a kararın iptali hakkında başvuruda bulunmuştu.