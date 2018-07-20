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CAS, Milan'ın cezasını kaldırdı

Milan Avrupa Kupalarına geri dönüyor. CAS, UEFA'nın İtalyan devine verdiği men cezasını kaldırdı.

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UEFA geçen ay Milan'a gelir-gider tablolarındaki dengesizlik nedeniyle 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezası vermişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) iki tarafı da dinledi ve kararını verdi. CAS, Milan'ın mali yükümlülüklerini yerine getirilmediği konusunda UEFA'yı haklı bulsa da, kulübün Avrupa'dan men cezasını kaldırdı.

Dosyayı geri gönderen CAS, UEFA'nın Milan'a başka bir ceza vermesine hükmetti. CAS, Milan'ın UEFA ile finansal anlaşma yapma konusundaki talebini ise reddetti. İtalyan ekibi UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak.

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