Casemiro: Dünyanın en iyisi Busquets

Real Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, ezeli rakipleri Barcelona'da Messi ile birlikte en önemli oyuncunun Sergio Busquets olduğunu ifade etti.

"ONUN PERFORMANSI BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Başarılı orta alan oyuncusu yaptığı açıklamada Busquets'in kendisi için Messi ile birlikte Barcelona'nın en başarılı ismi olduğunu söyleyerek, "Onun performansı beni çok etkiliyor. Takım içinde pis işleri yapan kişi hep o oluyor ve bunu o kadar kolaylıkla yapıyor ve vazgeçilmez durumda." ifadelerini kullandı.

Takımda Messi, Suarez ve daha öncesinde de Neymar'ın performanslarının hep konuşulduğunu söyleyen Casemiro, "Iniesta ve Xavi ile de karşılıklı oynadım. Ancak Busquets dünyanın en iyi savunmaya yönelik orta saha oyuncusu. Onun fiziğinde birinden bu performansı beklemek güç, fiziği benimle karşılaştırıldığında farklı görünüyoruz ama onun futboluna hayranım" sözlerini kullandı.