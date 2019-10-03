Casemiro: Hazard'a Ederzinho diye sesleniyoruz

Casemiro, salı akşamı oynanan ve Bernabeu'da soğuk duş etkisi yaratan Club Brugge maçı sonrası Esporte İnteravito'ya konuştu.

"EDEN HARİKA BİR OYUNCU"

Verdiği röportajda Eden Hazard'ın takıma adaptasyonu ile ilgili gelen soruya cevap veren Casemiro, ''Eden harika bir oyuncu. Bunu çoktan kanıtladı. Çok yetenekli. Çok mutlu biri, gülmeyi çok seviyor. Ona Ederzinho diye sesleniyoruz. Brezilyalıları çok seviyor. Portekizce kelimeler söylemeye çalışıyor. Onunla özel bir yakınlığımız var'' dedi.

2-2 biten maç sonrası Şampiyonlar Ligi'nde son sırada kalan Real Madrid'in, lider Paris Saint Germain ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi 3. maçında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak