Casemiro için 200 milyon euro veren takım var

İspanyol basını Fransız ekibinin Casemiro'yu 200 milyon euroya renklerine katacağı iddia etti. Bazı kaynaklar ise Casemiro'nun Neymar transferinde takasta kullanılacağını öne sürdü.

Paris Saint Germain'in (PSG), Real Madrid'in kilit isimlerinden biri haline gelen Casemiro'yu 200 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine katacağı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in önemli isimlerinden biri haline gelen Casemiro'ya Avrupa'nın önde gelen isimleri kayıtsız kalmadı.

200 MİLYON EURO YA DA TAKAS

Son aylarda Manchester United ile anılan Brezilyalı oyuncu için PSG de devreye girdi. Thiago Motta ile yolları ayıracak PSG yerine Casemiro'yu renklerine katacak. Porto'da 2014-15'te kiralık oynadığı dönemde Casemiro ile birlikte çalışan PSG Sportif Direktörü Antero Henrique de bu transferi ısrarla istiyor.

Real Madrid'in de Casemiro'yu PSG'ye göndermeye sıcak baktığı kaydedilirken; ismi İspanyol deviyle anılan Neymar'ı almak için 26 yaşındaki oyuncuyu takasta kullanabileceği vurgulandı. PSG'nin Neymar'ı göndermeye gönüllü olmadığı; ancak transfer görüşmelerinin başlaması durumunda Casemiro'yu da pazarlıklarda kullanabileceği belirtildi.