Casemiro: Normale dönebileceğimizi futbol kanıtlayacak

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Casemiro, Real Madrid'in kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

''NORMALE DÖNMENİN MÜMKÜN OLDUĞUNU FUTBOL KANITLAYACAK''

İspanya'da futbolun geri dönmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Casemiro, "Futbolun başlaması normale geri dönmenin mümkün olduğu kanıtlayacak. Bu sadece futbol oynamakla ilgili değil, insanlara dışarı çıkabilmesiyle ilgili. Kurallara uyup, gerekleri önlemleri alırsak bunu gerçekleştirebiliriz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sadece ben değil diğer oyuncular ve kulüpler de geri dönmek istiyor. İnsanların yüzlerini gülümsetmek önemli bir şey ama bu dönemde hiç olmadığı kadar zor" ifadelerini kullandı.