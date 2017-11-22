Casillas'tan Adriano'ya: Çok iyi taraftarınız var

Porto'nun İspanyol file bekçisi Casillas dün yedek kulübesinde oturdu. Karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından İstanbul fotoğrafıyla şehrin tanıtımını yapan tecrübeli eldiven, karşılaşma sonrası soyunma odasında Beşiktaşlıları takipteydi.

ÇOK İYİ TARAFTARINIZ VAR

Adriano'yu tebrik eden Casillas, "Muhteşem oynadınız. Çok iyi bir taraftarınız var. Umarım bir üst turda da şansınız bol olur. Çok iyi takımsınız" dedi.

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi dün Riva Tesisleri'nde toplanırken, akşam da Beşiktaş-Porto maçını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan sonra UEFA Güvenlik Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Servet Yardımcı'nın başkanvekilliğini yaptığı komitenin Hollandalı Başkanı Michael van Praag ve komite üyeleriyle tanışan Erdoğan, üyelerle futbol sohbeti yaptı. Hollanda Federasyonu Başkanı Praag, Erdoğan'a, "1.5 yıl içinde 27 modern stat yaptınız. Bunun için size teşekkür ediyorum. Yaptığınız kolay bir iş değil" dedi.