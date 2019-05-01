CAS'tan Semenya'ya ret

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), olmpiyat ve dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'nın cinsiyet davasında kararını verdi.

CAS, Semenya'nın aleyhine karar vererek onun kadınlar katergorisinde yarışması için testosteron seviyesini düşürmesi gerektiği kararına vardı.

Eylüldeki dünya şampiyonasına katılmak isteyen Caster Semenya, bir hafta içinde testosteron seviyesini düşürücü ilaç kullanmaya başlamak zorunda.

YA İLAÇ KULLANACAK YA DA KATEGORİSİNİ DEĞİŞTİRECEK

CAS'ın kararına göre Semenya ve ona benzer durumda olan sporcular, 400 metrede yarışmak için ilaç kullanmak zorunda kalacaklar; ya da yarış kategorilerini değiştirecekler.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu.

Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, 2016 yılında kadınlar 800 metrede Olimpiyat Şampiyonu olmuş fakat 'Kadın mı erkek mi?' tartışmaları bu başarının önüne geçmişti...