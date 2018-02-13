Castro: Göztepe'de G.Saray ve Beşiktaş sevilmez

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı orta sahası Andre Castro, Portekiz basınına verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÖZTEPE'DE G.SARAY VE BEŞİKTAŞ SEVİLMEZ"

Portekizli futbolcu, ''Çok iyi bir takıma sahibiz. Gouffran ve Demba Ba gibi oyuncularımız var. Bu sezon 4 gol, 6 asist yaptım, performansımdan mutluyum. Göztepe'de inanılmaz bir taraftar atmosferi var. Burada kimse Galatasaray veya Beşiktaş'ı sevmez. 15 bin kapasiteli stadyum her zaman dolu olur'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE'DE EN FAZLA OYNAYAN PORTEKİZLİYİM''

İzmir'de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Castro, ''Burayı çok seviyorum. Süper Lig'de en fazla oynayan ve gol atan Portekizli futbolcuyum. 5 yıldır Türkiye'deyim ve kaçırdığım sadece 4 maç var. 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz formasını giymeyi çok isterim ama bu çok zor. Benim oynadığım pozisyondaki futbolcuların sayısı fazla'' dedi.