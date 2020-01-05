Cavaliers, Cedi'nin 22 sayı attığı maçı kaybetti

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal, ilk yarıda sergilenen kötü performansın başlıca sebebinin sakatlık olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, Alper Potuk'u göndermek için yoğun mesai harcıyor. Ancak deneyimli futbolcu takımda kalma konusunda ısrarcı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncularından Aslı Kalaç, olimpiyata gitmeyi çok istediğini ve Tokyo 2020'nin rüyalarını süslediğini söyledi.

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Abdullah Avcı: Transfer için TFF ile görüşüyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferle ilgili, "Transfer talebimiz var ama limitler var." dedi.