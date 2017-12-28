Cavaliers'a bir darbe de Kings'ten

Sacramento deplasmanında rakibine boyun eğen Cleveland Cavaliers, son dört maçında üçüncü kez mağlup oldu.

Golden 1 Center'da oynanan maçta Vince Carter 24, Willie Cauley-Stein 17, Bogdan Bogdanovic 16 sayıyla Kings'in bu sezonki 12. galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 16 sayı 10 ribaunt 14 asistle triple-double'lık performans sergiledi. Karşılaşmada Kevin Love 23, JR Smith 15 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.