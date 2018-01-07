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Cavaliers'ı LeBron taşıdı

NBA'de Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in muhteşem performansının yardımıyla deplasmanda oynadığı Orlando Magic'i 131-127 mağlup etti.

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Cavaliers'ı LeBron taşıdı

Cavaliers'ın yıldızı muhteşem performanslarının bir yenisine Orlando deplasmanında imza atarken, temsilcimiz Cedi Osman'ın pası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GALİBİYETİN MİMARI LEBRON OLDU

Karşılaşmayı 33 sayı 10 ribaunt 9 asist 6 top çalmayla tamamlayan LeBron galibiyetin mimarı olurken, Kevin Love da 27 sayı 5 ribauntla takımına önemli katkı sağladı..Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 3 ribauntla tamamladı. Üçüncü periyotta Cedi Osman'ın kendi sahasından Kevin Love'a gönderdiği uzun mesafeli pas sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Magic'te Aaron Gordon'ın 30 sayı, 8 ribaunt, Elfrid Payton'ın 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Mario Hezonja'nın 16 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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