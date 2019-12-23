Cavani, Atletico Madrid'e transfer oluyor

1 Ahmet Nur Çebi: VAR kayıtları açıklansın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde yaşanan hakem hataları nedeniyle TFF'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

2 Manuel Da Costa Galatasaray'la anlaştı Galatasaray, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa ile anlaştı. Şimdilik beklemede olan Faslı savunmacı, devre arası imza atabilir.

3 Jarno Deuring, tüm takımı çalımlayarak gol attı Jarno Deuring, ACV Assen ile VVHoogeveen arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı.

4 Selçuk İnan'dan jübile kararı Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

5 Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

6 Ozan Tufan performansıyla alkış topladı Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace'ın scout ekiplerinin tribünden takip ettiği maçta ortaya koyduğu oyunla, herkesi kendisine hayran bıraktı.

7 İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası final maçını, Lazio kazandı. Juve'yu 3-1 mağlup eden mavi-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

8 Beşiktaş: Bu düzen böyle sürmeyecek Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Bu düzen böyle sürmeyecek" dedi.

9 Burak Yılmaz: Cüneyt Çakır'ı çağırın o konuşsun Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a yüklendi.