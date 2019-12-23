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Cavani, Atletico Madrid'e transfer oluyor

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in PSG'nin deneyimli golcüsü Cavani ile anlaştığı ifade edildi.

| Haber Merkezi
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Cavani, Atletico Madrid'e transfer oluyor

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, Avrupa'da da takımlar çalışmalarını hızlandırdı.

3 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Uruguylı yıldız Cavani'nin yeni adresi Atletico Madrid olacak.

6.5 sezondur Fransa'nın PSG takımında forma giyen deneyimli golcünün La Liga'nın yolunu tutacağı aktarıldı. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı belirtildi.

Kariyeri boyunca 535 maça çıkan Cavani 335 gol attı. Uruguay Milli Takım formasıyla da 99 maça çıkan yıldız futbolcu 43 kez fileleri havalandırdı.

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