Cavani, Juventus'a haber yolladı

Edinson Cavani, menajeri aracılığıyla Juventus'a haber yolladı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; PSG ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Uruguaylı santrafor, devre arasında Juventus'a transfer olmak istiyor.

Bu isteğini menajeri Walter Fernando Guglielmone'ye ileten Cavani, transfer için talepte bulundu.

ŞANSINI DENEMEK İSTİYOR

Mauro Icardi, Neymar, Kylian Mbappe gibi süperstarların kadroda yer alması sonucu ilk 11 şansı aza inen Edinson Cavani'nin, üst düzey futbolda son bir kez şansını denemek istediğinin altı çizildi.

Uruguay takımı Danubio'nun altyapısından yetiştikten sonra İtalya'da Palermo ve Napoli formaları giyen 32 yaşındaki Cavani, 2013 yazında 64.5 milyon euro karşılığı PSG'ye transfer oldu.

Serie A'da oynadığı 213 maçta 112 gol atıp 16 asist yapan Cavani, PSG'de ise 283 resmi maçta 195 kez fileleri havalandırdı.