Cavani: Neymar ile arkadaş değiliz

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, aralarının bozuk olduğu belirtilen Neymar hakkında flaş ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ OLAN SAYGI DUYMAKTIR

Fransız basınına konuşan Cavani, ''Neymar ile ben arkadaş değiliz. Neymar, PSG'de daha çok Thiago Silva, Marquinhos ve Dani Alves ile arkadaş. Takımda bazılarıyla daha yakın olursun, bazılarıyla uzak ilişkiler kurarsın. Eğer profesyonelseniz işinize saygı duyarsınız. Önemli olan, birbirinize saygı duymanızdır'' şeklinde konuştu.

İŞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Takım başarısının daha önemli olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, ''Bu çok normal ve yaygın bir durumdur. Yakın hissettiğiniz kültürden insanlarla daha yakın arkadaş olursunuz. Neymar ile arkadaş değiliz ama işimize devam edeceğiz'' dedi.