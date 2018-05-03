Cavani: Neymar'la sorun yaşadık

Fransa Ligi'nin şampiyonu Paris Saint-Germain'in golcü futbolcusu Edinson Cavani, Neymar ile aralarının iyi olmadığını belirtti.

"TAKIM BAŞARISININ DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Fransız basınına konuşan Cavani, ''Neymar ile problemler yaşadığımız doğru. Ona takımın başarısının kişisel başarıdan daha önemli olduğunu söyledim. Ben bir futbol çalışanıyım. Bir yıldız değilim. Onlar takımı için oynarsa ben de yardımcı olurum. Zamanla anlaşmaya başladık. Takım sahipleri bir karar verdi ve ben de buna saygı duyuyorum.'' sözlerini kullandı.

"2020'YE KADAR SÖZLEŞMEM VAR"

PSG'de mutlu olduğunu kaydeden Uruguaylı golcü, ''PSG ile 2020 yılına kadar sözleşmem var. Burada çok mutluyum. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalim var. 2-3 sene kadar daha üst seviye oynamak istiyorum. Benim için futbol, hayatın kendisi.'' şeklinde konuştu.