Çavuşoğlu: Sergen'e Beşiktaş ihtimalini sorduk

Alanyaspor'un başında büyük çıkış yakalayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın hoca adaylarından biri.

Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçebileceği konuşulan Sergen Yalçın'ı, Alanyaspor göndermek istemiyor.

"CEVABI SERGEN HOCA DA BİLMİYOR"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası Sergen-Beşiktaş sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğini bilmediğini, teklif gelirse ne cevap vereceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Sergen Yalçın ile gelecek sezon planlaması olup olmadığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Henüz bununla ilgili bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la anılan birçok hoca var. Sergen Hoca da bunlardan biri. Sergen Hoca bunun cevabını da verdi. 'Bana cevaplayabileceğim sorular sorun.' dedi. Sergen hocayla şu anda önümüzdeki sezonu konuşmadık. İnşallah önümüzdeki günlerde konuşma fırsatımız olur."