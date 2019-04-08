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Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
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Çaykur Rizespor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin son 2 haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 ve Göztepe'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Boldrin, Awaziem, Aberhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Melnjak, Samudio, Aatıf, Muriqi

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Dorukhan, Atiba, Medel, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz

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