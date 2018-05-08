Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'le devam kararı aldı

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yola devam etmek istediklerini belirtti.

"PRENSİPTE MUTABIKIZ"

İbrahim Üzülmez ile ayrıntılar konusunda henüz konuşmadıklarını vurgulayan Yardımcı, "İbrahim hoca ile kaç yıllık sözleşme imzalayacağımızı henüz konuşmadık. Prensipte mutabıkız. İyileştirme yapacağız. Süper Lig'e yakın bir sözleşme olacak, onu da önümüzdeki hafta netleştireceğiz." diye konuştu.

"HOCA TAKIMI VE PİYASAYI BİLİYOR"

Şampiyon teknik direktörleri ile yola devam etmelerinden dolayı mutlu olduklarının altını çizen Yardımcı, "Hazır bir ekip ile yola devam edeceğiz. Zaman kaybımız yok. İbrahim hoca takımı ve piyasayı biliyor. Zaman kaybı yaşamayacağız. Mayıs sonuna kadar transfer ağırlığını büyük oranda bitirmek düşüncesindeyiz. En azından mayıs sonuna kadar üç tane 'baba' dediğimiz oyuncuyu bitirmek istiyoruz. Bu konuda hocamız ile hemfikiriz. Yerli ve yabancı olarak bu hafta sonuna kadar netleştireceğiz. Alternatifli bir listemiz var. Ana kadroyu temsil edecek üç transferi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.