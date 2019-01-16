Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Mustafa, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Mavi-yeşilli takıma iki futbolcunun katıldığını hatırlatan Mustafa, "Kaliteli oyuncu olduklarını gösterdiler. Ligde bunu göstermemiz lazım. İlk devre çok şansızlıklar yaşadık ve puanlar kaybettik. Bunu telafi etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçına hazırız." dedi.

Mustafa Saymak, ligde 17 maçın daha olduğunu belirterek, "Her maçı final olarak göreceğiz. Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekiyor. Lige yeniden başlamak istiyoruz." diye konuştu.

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