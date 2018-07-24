Çaykur Rizespor Premier Lig'den transfer yaptı

1 Barça, Roma'nın elinden Malcom'u kaptı Barcelona, Roma'nın transfer etmek üzere olduğu Malcom'u 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığı transfer etti.

2 Türk Milli Takımı'nı seçebilecek genç futbolcular Henüz A Milli Takım seviyesinde forma giymemiş, Almanya alt yaş kategorilerinde milli olan, ileride Türkiye Milli Takımı'nı seçebilecek olan genç yıldızları sizler için derledik.

3 Şenol Güneş Fabri'nin satılmasını yanlış buldu Fabri'nin satılması takım içinde gerginlik oluşturdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman'a Fabri'nin Fulham'a satılmasının doğru bir karar olmadığını söyledi.

4 Yasin Öztekin taraftardan helallik istedi Yasin Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray taraftarlarına veda etti ve sarı-kırmızılı taraftarlardan helallik istedi.

5 Yılın en iyi futbolcu ve antrenör adayları açıklandı FIFA yılın en iyi futbolcu ve antrenör adaylarını açıkladı

6 Adının hakkını veren milli okçu: Mete Gazoz Türkiye ve dünyaya adını 2016 Rio Olimpiyatları'nda duyuran milli okçu Mete Gazoz, Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda da altın madalya alarak başarısını devam ettirdi.

7 Fenerbahçe'den Andre Ayew atağı İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Ganalı forvet oyuncusu Andre Ayew için girişimlerde bulundu.

8 Başkan Erdoğan, Mesut Özil'i aradı Mesut Özil'in tavrını takdir eden Başkan Erdoğan, hareketin yerli ve milli olduğunu söyledi.

9 İtalyan basını: Inter, Messi'ye teklif yapacak Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Inter, sponsorlar aracılığıyla Messi'yi transfer edecek.